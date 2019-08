Trainer ist enttäuscht vom Spiel seiner Mannschaft

Holvede.. 19 Tore wie beim 10:9 (4:4) nach Elfmeterschießen der SG Salzhausen-Garlstorf gegen den TV Welle oder neun in der regulären Spielzeit beim 6:3 des VfL Jesteburg beim MTV Ashausen-Gehrden bekamen die Zuschauer in Halvesbostel nicht zu sehen. Aber das 2:0 (1:0) des TVV Neu Wulmstorf beim TSV Holvede-Halvesbostel war bis zum Schluss ein spannendes Achtelfinalspiel im Harburger Kreispokal. Bereits in der achten Minute traf Klaas Krüger für Pokalverteidiger Neu Wulmstorf zum 1:0, die Entscheidung brachte erst das 2:0 durch Ralph Kohn drei Minuten vor Schluss.

Die frühe Führung habe den Gästen „in die Karten gespielt“, sagte Holvedes Trainer Heiko Brandenburg und ärgerte sich über den Ballverlust seiner Mannschaft in der Vorwärtsbewegung, der den Gegentreffer erst ermöglichte. „Danach war es sehr schwer, diesem Rückstand hinterher zu laufen. Wir haben zwar die meisten Zweikämpfe gewonnen, waren nach einer halben Stunde auch überlegen, konnten uns aber gegen eine kompakte Abwehr keine wirklich guten Torchancen erspielen.“ Vorwürfe wollte er seinem Team nicht machen. Brandenburg: „Wir haben alles versucht.“ Anzeige HamburgerJOBS.de MOIA Ridesharing-Service sucht Sie als Fahrer in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr Holvedes Trainer Heiko Brandenburg kann seinem Team keinen Vorwurf machen Der TVV Neu Wulmstorf – wie der TSV Holvede-Halvesbostel mit einer Niederlage in die Kreisliga-Saison gestartet – war anfangs häufiger im Angriff zu sehen als die Gastgeber. Das Bild änderte sich erst nach einer guten halben Stunde, als Holvede besser ins Spiel fand. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel ruppiger und Heiko Brandenburg immer ungeduldiger. „Wir brauchen Torabschlüsse“, rief der Coach seinen Spielern zu. Doch die erarbeitete sich in der Schlussphase der TVV Neu Wulmstorf. Aus der eigenen Spielhälfte sprintete Klaas Krüger mit dem Ball am Fuß auf Holvedes Schlussmann Kai Schlenczek zu, doch der Keeper behielt die Nerven und klärte gegen den anstürmenden Schützen des ersten Treffers. Noch einmal war Schlenczek zur Stelle, als Ralph Kohn es mit einem gefühlvollen Heber versuchte. Wenige Minuten später war Holvedes Keeper dann machtlos, als erneut Kohn abzog und für die Entscheidung sorgte. Start im Bezirkspokal – Sommerpause für Neu Wulmstorf war kurz Neu Wulmstorfs Trainer Marco Spangenberg jubelte, Heiko Brandenburg war enttäuscht. Zufrieden mit den Leistungen ihrer Mannschaften waren beide Trainer nicht. Für Spangenberg war die spielerisch enttäuschende Vorstellung seiner Mannschaft keine Überraschung. „Wir sind noch nicht fit“, sagte er. „Wegen der Teilnahme am Bezirkspokal war unsere Sommerpause extrem kurz“. Seine Mannschaft habe aber genau das Richtige gemacht. „Wenn es spielerisch nicht läuft, muss man eben fighten“, sagte der TVV-Trainer. „Und wenn wir am Ende wieder den Kreispokal holen, fragt sowieso niemand mehr, wie wir im Achtelfinale in Holvede gewonnen haben.“