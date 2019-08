Trainingsstart für Kickfit und Kickboxen am 16. August

Fleestedt.. Kickfit und Kickboxen sind die jüngsten Sportarten im TuS Fleestedt. Das Training fördert gleichzeitig die Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Konzentration. Dabei folgt Kickboxen festen Regeln, die in den Trainingsstunden vermittelt werden. Im Juni haben 13 Sportlerinnen und Sportler erstmals eine Gürtelprüfung abgelegt und dürfen nun den gelben Gürtel tragen.

Trainingsstart nach den Ferien ist an diesem Freitag, 16. August. Es gibt Angebote für drei Altersgruppen: um 15.30 Uhr beginnen Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren mit Kickfit, um 16.30 Uhr folgt Kickboxen für Jugendliche, die mindestens zwölf Jahre alt sind, und von 18.30 Uhr an steht Kickfit für Erwachsene auf dem Programm.

Normalerweise wird in der Schulsporthalle Osterkamp trainiert

Ausnahmsweise im Sportzentrum Seevetal am Mühlenweg wird am morgigen Freitag trainiert, da die gewohnte Trainingsstätte wegen einer Schulveranstaltung gesperrt ist. Vom 23. August an finden Kickfit für Kids und Kickboxen für Jugendliche dann wieder in der Schulsporthalle am Osterkamp statt.

Das Training wird von Patrick Behrend geleitet, einem erfahrenen Trainer, der gleichzeitig norddeutscher und Hamburger Meister im Leichtkontakt-Kickboxen ist. Beim Kindertraining wird er von Irielle Vergin unterstützt.