Buxtehuder SV beruft ein neues Vorstandsteam

Buxtehude.. Zu Beginn des Jahres hatte sich der Buxtehuder SV eine neue, zeitgemäßere Satzung gegeben. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder dann ein siebenköpfiges Präsidium. Diesem gehören Wolfgang Watzulik als Präsident, Frank Meyer als Vizepräsident sowie Stefanie Melbeck, Klaus Fischer, Ralf Kappel, Peter Pünjer und Nils Rademacher an. Nun ist die Führungsmannschaft komplettiert worden. Das neue Vorstandsteam, das vor allem das operative Geschäft verantwortet, bilden die bisherige Geschäftsführerin Stefanie Teske und Stefan Hebecker. Sie vertreten den Verein nach außen hin.

Präsident Wolfgang Watzulik ist seit 28 Jahren ehrenamtlich tätig

„Nach mehr als 28 Jahren erfolgreicher Arbeit für den BSV freut es mich, die Führung der Geschäfte an ein engagiertes Team weiterzugeben“, sagte Präsident Wolfgang Watzulik. „Stefanie Teske und Stefan Hebecker werden die anstehenden Projekte wie das Sportvereinszentrum, die Weiterentwicklung der Sportangebote und auch die Digitalisierung im Verein vorantreiben.“

Mit der Berufung von Stefanie Teske in den Vorstand setzt der Buxtehuder SV den Generationswechsel fort. Nach Ausbildung und Studium beim SV Henstedt-Ulzburg kam Teske nach Buxtehude. Seit ihrer Einstellung als Geschäftsführerin im August 2015 hat der Buxtehuder SV sein Angebot in vielen Bereichen kontinuierlich erweitert und Kooperationen ausgebaut. Beispielsweise ist der BSV ein anerkannter Stützpunktverein für Integration durch Sport und erhält dadurch eine beachtliche finanzielle Unterstützung durch den Landessportbund.

Stefan Hebecker war Personalchef bei der BP-Gruppe in Deutschland

Stefan Hebecker übernimmt den Bereich Finanzen. Das Rüstzeug dafür hat sich der Diplom-Wirtschaftsmathematiker in seiner 30-jährigen Berufstätigkeit als Unternehmensberater und Personalchef der BP-Gruppe in Deutschland geholt. Heutzutage ist er als selbstständiger Personalberater tätig und sportlich als Triathlet aktiv. „Ich freue mich, meine vielfältigen Erfahrungen aus meiner langjährigen Tätigkeit einbringen zu können“, wird Hebecker in einer Mitteilung des Vereins zitiert.