Bei „Die Finals“ in Berlin: Bogensportler vom Schützenkorps Tespe gewinnt mit dem Compoundbogen in der Mastersklasse.

Freude bei der Siegerehrung: Alexander Jagusch (Mitte) wurde in Berlin deutscher Meister im Bogenschießen.

Tespe.. Schon als Zuschauer waren „Die Finals 2019“ in Berlin ein großartiges Erlebnis. In zehn verschiedenen Sportarten wurden 200 deutsche Meistertitel vergeben. Dazu zählten die Bogenschützen. In langen Reihen absolvierten sie auf dem Maifeld neben dem Olympiastadion ihre Qualifikationen und die ersten K.o.-Runden.

Die ganz große Bühne bot sich den Schützen im Finale und dem Kampf um Platz drei auf dem Olympischen Platz. Die eigens errichtete Tribüne mit 1800 Plätzen war fast immer prall gefüllt, jeder Schuss konnte über Leinwände gut verfolgt werden. Jagusch schafft auf 50 Meter Entfernung 692 von 720 möglichen Ringen Alexander Jagusch war nicht nur als Aktiver bei dieser Premiere dabei, er war auch sportlich sehr erfolgreich. Das Mitglied des Schützenkorps Tespe wurde mit dem Compoundbogen in der Masterklasse deutscher Meister. Jagusch setzte sich im großen Teilnehmerfeld mit 692 von 720 möglichen 720 Ringen durch. Es wurden 72 Pfeile auf eine Distanz von 50 Metern geschossen. „Die Zehn ist gerade einmal so groß wie ein Tennisball. Mit 47 Pfeilen in die Zehn und 23 Pfeilen in die Neun holte er sich die Goldmedaille", sagte Heinz Bettin (SK Tespe), der zwei weniger gute Schüsse verschwieg. Die zweite Starterin aus dem Bezirksschützenverband Lüneburg war Lara Elvers aus Wendisch Evern. Sie belegte einen guten Mittelplatz mit dem olympischen Recurvebogen.