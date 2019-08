Jungzüchterinnen holen WM-Gold

Winsen.. Ein aufregender Moment für Laura Schuldt und Sarah Scheerer. Monatelang hatten sie sich gemeinsam mit Trainerin Hannah Westermann und ihrer Mannschaft auf diesen Tag vorbereitet. Im Kopf wurde immer wieder durchgerechnet: Reichen die Punkte für eine gute Platzierung? Dann wird es spannend, der Richter verliest die drei bestplazierten Jungzüchter-Verbände – und sie sind Weltmeister!

Überglücklich nehmen die Jungzüchter ihren Pokal entgegen. Als die Mannschaft des Hannoveraner Verbandes mit den Jungzüchtern vom Pferdezuchtverein Winsen (Luhe) am 18. Juli in Stadl-Paura Österreich anreisten, hatte wohl noch niemand damit gerechnet, dass sie mit drei Goldmedaillen wieder abreisen würden. Laura Schuldt (16) ist nun Jungzüchter-Einzelweltmeisterin der Junioren und in der Mannschaft. Ihre Teamkollegin, die 20 Jahre alte Sarah Scheerer, ist Weltmeisterin in der Senioren-Mannschaft. Und auch in der Gesamtmannschaftswertung sind Pferde-Jungzüchter des Hannoveraner Verbandes erstplatziert. Insgesamt setzten sie sich gegen 135 Teilnehmer aus zehn Nationen durch.

Was genau ist eigentlich Jungzüchten?

Was genau Jungzüchten ist? Mit direktem Pferdezüchten, hat Jungzucht zunächst einmal nichts zu tun. „Die wenigsten Jungzüchter züchten auch Pferde. Theoretisch braucht man nicht einmal ein Pferd, um ein guter Jungzüchter zu sein.“ erklärt Trainerin Hannah Westermann vom Pferdezuchtverein in Winsen. In verschiedenen Trainingseinheiten lernen die Jungzüchter was eine gute Pferdezucht ausmacht, wie ein gut gezüchtetes Pferd aussieht, wie es sich bewegt.

Laura Schuldt mit Pferd Emil, das zu Hause auf seine Weltmeisterin wartete.

Laura Schuldt und Sarah Scheerer haben sich dieses Wissen über die Pferderasse „Hannoveraner“ angeeignet. Nach monatelangem Training mussten die beiden Jungzüchterinnen dann bei der Weltmeisterschaft ihr Können in vier Disziplinen beweisen. Neben einem theoretischen Test mit 400 englischen Fragen über Pferdezucht, sind auch drei praktischen Aufgaben zu bewältigen. Dabei müssen die Teilnehmer die Statur verschiedener Pferde beurteilt sowie den Gang und das Springen.

Teilnehmerinnen müssen ihr Pferd in Szene setzen

Je näher die Beurteilung an der des Bewertungsrichters liegt, desto mehr Punkte erreicht das Team. In einer weiteren Disziplin kommt es auf die optimale Präsentation eines Pferdes an. Die Jungzüchter müssen sich und das Tier zunächst auf Englisch vorstellen, danach einen Parcours entlang laufen, um das Pferd bestmöglich in Szene zu setzen.

Das Team aus Winsen meisterte alle vier Aufgaben und gewann somit 4 von 5 Goldmedaillen. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Als ich erfahren habe, dass ich Weltmeisterin bin, war ich total geflasht“ erzählt Laura Schuldt, die in diesem Jahr zum ersten mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Ihre Kollegin und Senior-Weltmeisterin, Sarah Scheerer ist da schon etwas routinierter. Schon vor zwei Jahren gewann die damals 18-Jährige bei der Weltmeisterschaft in Kanada drei Goldmedaillen. „Ich war dieses Jahr schon weniger aufgeregt, aber ein bisschen nervös ist man immer“, sagt die Roydorferin.

Stolz auf vier tolle Tage in Österreich

Trainerin Hannah Westermann ist stolz auf ihr Team und blickt zufrieden auf die spannenden vier Tage in Österreich zurück. „Dieses Jahr lief alles gut. Die WM war gut organisiert, wir hatten schönes Wetter, tolle Pferde und niemand ist verloren gegangen“, sagt sie. Bei der WM in Kanada vor zwei Jahren, schien es kurze Zeit so, als könne einer der deutschen Jungzüchter nicht für das Winsener Team antreten.

Probleme mit dem kanadischen Visum bereiteten der ganzen Mannschaft und den Trainern Bauchschmerzen. Letzlich sei aber alles gut gegangen und das deutsche Team konnte als vollständige Mannschaft antreten. In diesem Jahr sei es zu keinen Komplikationen gekommen und die Jungzüchter haben vier entspannte Tage in Österreich verbracht.

Nächste WM in den Niederlanden

Dabei wurde die Ortschaft erkundet, ein besonders moderner Pferdestall besichtigt und ein toller Tag in Wien verbracht. In zwei Jahren findet die nächste Jungzucht Weltmeisterschaft in den Niederlanden statt. Ob das Team des Winsener Pferdezuchtvereins ihre Pokalsammlung 2021 erweitern wird, bleibt abzuwarten. Laura Schuldt ist motiviert und zuversichtlich. Sie möchte Jungzüchterin bleiben und sich auf Wettbewerben beweisen. Ihre ältere Kollegin Sarah Scheerer plant in diesem Jahr ein Studium zu beginnen, hofft aber auf genug Zeit für das Jungzüchten.