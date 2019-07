Die U18-Jugend des TV Jahn Schneverdingen mit Trainerin Christine Seitz (links) gewann in Wardenburg die norddeutsche Meisterschaft.

Schneverdingen.. Die weibliche U18-Jugend des TV Jahn Schneverdingen hat in Wardenburg den norddeutschen Meistertitel gewonnen. In beeindruckender Manier gelang die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft im September in Hallerstein (Bayern).

In der Vorrunde zeigte der Bundesliganachwuchs aus Schneverdingen noch nicht sein volles Leistungsvermögen. Zum Auftakt gelang zwar ein souveräner 2:0-Erfolg gegen den TV Brettorf. In den nächsten beiden Spielen mussten sich die Jahn-Girls allerdings jeweils mit einem 1:1-Remis gegen Ausrichter TV Wardenburg und den Meisterschaftsfavoriten TSV Bayer 04 Leverkusen zufrieden geben. In der Vorrunde gibt es einen Sieg und zwei Unentschieden Als Gruppenzweiter musste Schneverdingen ein Qualifikationsspiel gegen den SV Düdenbüttel bestreiten und ließ dem mit zwei Nationalspielerinnen angetretenen Team aus dem Kreis Stade keine Chance. Mit einer soliden Leistung in allen Mannschaftsteilen zog man ins Halbfinale ein. Dort kauften die Rot-Weißen dem Ahlhorner SV von Anfang an den Schneid ab und zogen überraschend deutlich (11:6, 11:7) ins Endspiel ein (11:6, 11:7). Im Kampf um die Goldmedaille lieferten sich Schneverdingen und Leverkusen ein packendes Spiel. Jeder Verein gewann zunächst einen Satz. Im entscheidenden dritten Durchgang krönte Alina Karahmetovic ihre starke Leistung mit unerreichbaren Angriffsschlägen und verwandelte den Matchball zum 11:8-Erfolg. Mit dem Finaleinzug war die DM-Qualifikation schon perfekt Trainerin Christine Seitz war mit den Leistungen ihres Teams sehr zufrieden: „Es war nicht zu erwarten, dass wir ohne Niederlage norddeutscher Meister werden. In fast allen anderen Mannschaften waren Nationalspielerinnen auf dem Feld, die erst letzte Woche Europameister geworden sind. Wir haben heute auf allen Positionen eine sehr gute Leistung gezeigt." Zum Einsatz kamen Alina Karahmetovic, Zoe Kleiböhmer, Kimberly Groß, Nathalie Domurath, Lilly Bremer und Leni Bergstedt