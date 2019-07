Als deutscher Meister geht’s zur Junioren-WM

Ashausen/Buchholz.. Viele Spitzensportler sprechen davon, dass ihr erster Start bei einer hochrangigen Meisterschaft vor allem gut war, Erfahrungen zu sammeln. Selbst wenn sich der ganz große Erfolg nicht eingestellt haben mag: es ist wichtig, die meist ungewohnten und von strikten Regeln geprägten Abläufe am eigenen Leib zu spüren bekommen zu haben. Ist der Sportler oder die Sportlerin das nächste Mal auf diesem Niveau unterwegs, kann die Konzentration viel mehr als bei der Premiere voll und ganz der eigenen Leistung gelten.

Bei der Junioren-WM 2018 in Irland traf der Rollstuhl verspätet ein

So weit, so gut. Auf eine Erfahrung hätte Jannes Günther, der erfolgreiche Rollstuhlschnellfahrer aus Ashausen, bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2018 in Irland gut und gerne verzichten können: Er musste sich in Verzicht üben. Beim Flug von Deutschland auf die grüne Insel war sein speziell für das Schnellfahren konstruierter Sportrollstuhl abhanden gekommen. Tagelang saß Günther traurig auf der Tribüne und musste mit ansehen, wie die ersten Disziplinen ohne seine Beteiligung über die Bühne gingen.

Nach ewig langem Warten tauchte der Rollstuhl endlich am Flughafen auf – Jannes Günther konnte noch in drei Disziplinen starten. Der seinerzeit 15-Jährige von Blau-Weiss Buchholz gewann in der Altersklasse U17 die Bronzemedaille über 1500 Meter, belegte die Plätze vier und fünf über 200 und 400 Meter.

In diesem Jahr wird alles anders. Zumindest was die Präsenz seines Rollstuhls angeht. Erste Voraussetzung: Jannes Günther, der für Blau-Weiss Buchholz startet, ist aufgrund seiner Leistungen erneut für die Junioren-Weltmeisterschaften nominiert worden. Diese werden von diesem Donnerstag bis Sonntag, 1. bis 4. August, in der Schweiz ausgetragen. Um in die Alpenrepublik zu kommen, ist nicht unbedingt ein Flug erforderlich, auf dem das Sportgerät abhanden kommen könnte. Und den etwas beschwerlicheren Landweg hat die Familie Günther dann auch gewählt.

In die Schweiz wurde der Rollstuhl mit dem Auto transportiert

Vater Marc Günther hat seinen Sohn mit dem Auto nach Nottwil gefahren. Der kleine Ort ist das Mekka für Rollstuhlschnellfahrer. Jannes Günther kennt die Gegebenheiten von mehreren internationalen Wettkämpfen. Und er hat ein einwöchiges Vorbereitungscamp an Ort und Stelle hinter sich. Swiss Silver Bullet Camp lautet der offizielle Name dieses internationalen Rennrollstuhl-Trainingscamps. Auch Sportler aus Großbritannien, Argentinien und den USA nahmen an der Veranstaltung teil, die vom Schweizer Bundestrainer Paul Odermatt geleitet wurde. Am Sonntag trafen die übrigen Teammitglieder der deutschen Nationalmannschaft in Nottwil ein, am Donnerstag beginnen die Wettkämpfe.

Gold und Bronze bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften

Einige Tage zuvor fanden die Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in Singen statt. In Baden-Württemberg zeigte Jannes Günther, dass er bereit ist für die Junioren-Weltmeisterschaften 2019. Auch wenn die Organisation den einen oder anderen Wunsch offen ließ und die U17-Sportler teilweise mit den Männern zusammen gewertet wurden, stehen für den 16-Jährigen aus Ashausen der deutsche Meistertitel über 100 Meter und die Bronzemedaille über 200 Meter zu Buche.

Jannes Günther (l.) im Rennrollstuhl neben einem Disziplinkollegen.

Foto: Manja Günther

Fast noch etwas mehr freute sich der Schüler der IGS Winsen-Roydorf über die neue persönliche Bestzeit auf der 800-Meter-Distanz. Auf den beiden Stadionrunden konnte Jannes Günther seine alte Bestmarke um fast zwei Sekunden verbessern und knackte in 1:59,69 Minuten erstmals die Zwei-Minuten-Grenze. Da war es zu verschmerzen, dass er in der Männerwertung „nur“ den vierten Platz belegte.

Über 800 Meter knackte er erstmals die Zwei-Minuten-Grenze

Alles in allem schnitten die Teilnehmer aus dem Bereich des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen (BSN) so erfolgreich wie lange nicht ab. „Ich bin sehr stolz auf mein Team. Alle waren sehr fokussiert. Das spiegeln die persönlichen Bestleistungen und die sagenhaften zehn Medaillen von sechs Sportlerinnen und Sportlern wider“, sagte Landestrainerin Catherine Bader, einst selbst Paralympics-Siegerin.

War es 2018 eine Medaille in Bronze, träumt Jannes Günther von einem erfolgreicheren Abschneiden bei der Junioren-WM 2019 in Nottwil. Er startet auf allen fünf Distanzen von 100 Meter bis 1500 Meter. „Ich erhoffe mir, die eine oder andere Medaille zu holen“, sagte der Jugendliche, der gewöhnlich nicht zu Übertreibungen neigt. Allerdings sei es in seiner Altersklasse U17 schwierig, die Konkurrenz einzuschätzen.

Trotz der Erfahrung gehört ein wenig Nervosität zum Geschäft

„Viele fangen in diesem Alter erst an, international zu starten“, sagt Jannes Günther. Da könne es vorkommen, dass plötzlich Rollstuhlfahrer vorne mitfahren, von denen man noch nie etwas gehört hat. Zuversichtlich ist der 16-Jährige allemal. „Ich kenne den Ort, die Bahn und die meisten Konkurrenten. Trotzdem bin ich ein bisschen nervös“, so Günther. Dieses Gefühl gehört bei erfolgreichen Sportlern einfach dazu, mögen die Erfahrungen auch noch so groß sein.