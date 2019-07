Neu Wulmstorf.. Für die Fußballer des TVV Neu Wulmstorf ist die Reise durch den Bezirkspokal beendet. Nachdem der Kreispokalsieger bei den ersten beiden Auftritten jeweils nach Elfmeterschießen gegen Bezirksligisten gewonnen hatte, war in der zweiten Hauptrunde der MTV Egestorf eine Nummer zu groß. „Wir haben heute keine gute Leistung gezeigt. Daher war das Spiel auch ein klares Ding“, sagte TVV-Trainer Marco Spangenberg nach der 1:4 (0:2)-Heimniederlage.

Weil die Rasenplätze im Sportzentrum Bassental noch bis Mitte August gesperrt sind, wurde auf Kunstrasen gespielt. Angesichts der hohen Temperaturen kein Vergnügen. Jedenfalls schienen die Gäste deutlich besser damit zurecht zu kommen. „Läuferisch waren wir deutlich unterlegen“, so Spangenberg, der auf insgesamt 14 Mann aus seinem 26er-Kader verzichten musste. Dennoch dauerte es bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe Egestorf durch Pascal Lühr (38.) und Ali Hamade (41.) die Weichen auf Sieg stellte. Vorher hatte der agile Lucas Meyer bereits den Pfosten des TVV-Tores getroffen.

Kevin Herzig kann ein klasse Solo nicht erfolgreich abschließen

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel und hatten in Person von Kevin Herzig die Chance auf das 1:2. Der Defensivakteur schnappte sich die Kugel, legte ein klasse Solo über das ganze Feld hin, schob die Kugel aber knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug fiel mit dem 0:3 durch Oliver Rupprecht, der aus Winsen gekommen ist, die endgültige Entscheidung. Klaas Krüger für Neu Wulmstorf (75.) und Lucas Meyer für Egestorf (87.) schossen die letzten beiden Tore des Spiels.

„Es ist schon enttäuschend, weil wir uns zu wenig gewehrt haben“, so Marco Spangenberg. Der Coach kann in der kommenden Woche wieder alle Urlauber zum Training begrüßen und startet dann die gezielte Vorbereitung auf die neue Kreisligasaison, die für Neu Wulmstorf am Sonntag, 11. August, auswärts beim Aufsteiger MTV Borstel-Sangenstedt II beginnt. Nur drei Tage später folgt der erste Auftritt des Titelverteidigers im Kreispokal 2019/2020.

Drei Doppeltorschützen – Scharmbeck gewinnt 6:0 gegen Küsten

Neben dem MTV Egestorf steht aus dem Kreis Harburg nur die SG Scharmbeck-Pattensen im Achtelfinale des Bezirkspokals. Das Team von Trainer Nicolas Ehricke besiegte den SV Küsten aus der Bezirksliga eins überraschend klar mit 6:0 (2:0). Jeweils doppelt trugen sich Sascha Damm, Neuzugang John Cassel und Markus Debey in die Torschützenliste ein.

„Wir wussten um ihre Spielweise und haben uns darauf eingestellt“, sagte Ehricke. Die Gäste setzten auf eine starke Defensive und lauerten auf Konter. „Bei gefühlten 80 Prozent Ballbesitz durften wir die Absicherung nicht vernachlässigen.“ Das 1:0 (30.) und 2:0 (43.) seien die Dosenöffner gewesen, so Nicolas Ehricke.

Winsen liegt gegen MTV Soltau zur Halbzeit mit 1:4 zurück

Ebenso überraschend, zumindest wegen der Deutlichkeit, ist der TSV Winsen aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Der Landesliga-Absteiger verlor auf dem heimischen Jahnplatz gegen den Bezirksligakonkurrenten MTV Soltau mit 1:5. Schon nach wenigen Sekunden den traf Torjäger Hassan-Sascha Turgut für die Gäste aus Soltau, die beim Halbzeitpfiff (4:1) klar auf der Siegerstraße waren. Den einzigen Treffer für den TSV Winsen erzielte Tobias Grube (33.) zum zwischenzeitlichen 1:2.