Jung, dynamisch, erfolgreich. Die Damenmannschaft des TC Stelle mit Marlene Meinecke (von links), Christina Wiechel, Jasmin Kanebley und Vera Schulz schaffte in der Wintersaison 2018/2019 den Aufstieg in die Landesliga.

Der Aktionstag am Sonnabend auf der Anlage am Bardenweg richtet sich an Tennisinteressierte, Familien und Mitglieder.