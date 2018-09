Handball Auftakt in Buchholz und Buxtehude

Mit diesen Spielerinnen und diesem Funktionsteam starten die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten in die Zweitligasaison 2018/2019

Handballfrauen gehen am Sonnabend mit Heimspielen in die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga.