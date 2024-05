Neuenfelde. Busfahrer biegt bei tief stehender Sonne auf Neuenfelder Damm ein und übersieht 38-Jährigen. Was die Einsatzkräfte am Unfallort vorfinden.

Im Hamburger Alten Land ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20.30 Uhr nach Neuenfelde in die Nähe des Südwest-Tors von Airbus gerufen.

Dort war bei tief stehender Sonne ein als Schulbus eingesetzter Kleinbus aus dem Neuenfelder Hauptdeich auf den Neuenfelder Damm eingebogen und hatte dabei einen Motorradfahrer übersehen.

Motorradfahrer nach dem Unfall ansprechbar – Rettungskräfte überrascht

Der Kradfahrer prallte frontal in den Schulbus. Schwerst verletzt blieb der 38-Jährige Fahrer zunächst auf der Straße liegen – er war allerdings für die Einsatzkräfte ansprechbar, was bei der Schwere des Unfalls nach Einschätzung der anwesenden Rettungskräfte an ein Wunder grenzte.

Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.