Reges Interesse an eigentlich frequenzärmeren Morgenstunden - Mittwochs und Donnerstags von 8-10 Uhr wird im Edeka Center im Marktkauf am Seeveplatz ab jetzt still geshoppt. Am Mittwoch war Start der Aktion, die Autisten und sensiblen Menschen helfen soll sich zurechtzufinden. © HA | LENTHE-MEDIEN