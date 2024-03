Hamburg. Ein Unbekannter betritt ein Juweliergeschäft und sticht auf einen Mann ein. Neun Jahre später fehlt von dem Täter immer noch jede Spur.

Neun Jahre nach der Tat rollt die Polizei Hamburg ein noch immer unaufgeklärtes versuchtes Tötungsdelikt in einem Juweliergeschäft wieder auf. Erneut haben die Ermittler nun das Fahndungsfoto des Verdächtigen veröffentlicht und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie Polizeisprecher Thilo Marxsen am Donnerstag mitteilte, soll der Gesuchte am 20. März 2015 in einem Schmuckgeschäft an der Straße Sand in Harburg mit einem Messer auf einen damals 54 Jahre alten Mann eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben.

„Der Attackierte erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie eines Oberschenkels“, so Marxsen. „Trotzdem gelang es ihm, sich aus eigener Kraft vor seinen Laden zu retten und um Hilfe rufen.“ Das Opfer überlebte den Angriff, auch dank schnell eingeleiteter medizinischer Maßnahmen durch Santitäter und Notarzt.

Der Angreifer, der zur Tatzeit dunkle Kleidung, eine Brille und einen Bart trug, war den Ermittlern nach der Tat entkommen. Da der Mann nichts aus dem Juweliergeschäft gestohlen habe, schließen die Ermittler auch ein persönliches Tatmotiv nicht aus. Das Landeskriminalamt für Altfallermittlungen (LKA 44) führt die Ermittlungen in dem Fall fort.

Personen, die Hinweise auf den noch Unbekannten geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.