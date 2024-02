Hamburg. Eine Frau bewarf ihren Nachbarn mit Messern. Die Sonderkräfte waren schon auf dem Weg zum Tatort – doch dort kamen sie nie an.

Bei einer Kollision mit einem Auto am Dienstagabend ist ein Wagen der polizeilichen Spezialeinheit USE auf der Anfahrt zu einem Einsatz schwer beschädigt worden. Die Kräfte waren wegen einer Bedrohungslage in der Straße Wallgraben (Harburg) alarmiert worden. Dort soll eine Frau ihren Nachbarn mit einem Messer beworfen und sich in ihrer Wohnung verschanzt haben. Sie öffnete aber vor dem Eintreffen der Sondereinheit und wurde durch örtliche Polizisten festgenommen. Die Angreiferin soll nun einem Amtsarzt vorgeführt werden.