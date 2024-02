Moorburg/Harburg. 25 jugendliche Fußballer können nicht mehr trainieren. Ihr kleiner Sportverein fühlt sich zu wenig gehört. Die Lösungsvorschläge.

Seit mehr als 20 Jahren macht Peter Renck den Job als Erster Vorsitzender des Moorburger TSV. Ein Problem ist im Laufe der Jahre immer größer geworden. „Wir haben einfach zu wenig Sportplätze im Süderelberaum. Jedes Jahr aufs Neue streiten wir uns mit anderen Vereinen um die wenigen Zeiten“, sagt der 73-Jährige. In diesen Tagen trifft es seinen kleinen Verein hart: es sieht so aus, als würden die Fußball-B-Junioren vom 1. März an nicht mehr trainieren können.