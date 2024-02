Harburg. Studie zum Sicherheitsgefühl zeigt Defizite auf. Begegnungsorte in Quartieren gefordert. Was sie bewirken können, was sonst noch fehlt.

Räumlichkeiten, in denen sich Harburgerinnen und Harburger ohne Konsumzwang und Zeitdruck treffen können, spielen eine zentrale Rolle, um das Sicherheitsgefühl der Einwohner zu stärken. Zu diesem Schluss kommt die Studie „Eine sichere Stadt für alle“, die Forscher der Universität Hamburg für mehrere Hamburger Stadtteile, darunter auch Harburg, erstellt haben. „Stabile nachbarschaftliche Netze schaffen Sicherheit“, sagte Aziz Epik, Professor für Rechtswissenschaften, im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung.