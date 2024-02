Harburg. Jahrelanger Streit um die Ausgabestelle ist vom Tisch. Wo Bedürftige jetzt Lebensmittel bekommen – und wie die Räume aussehen.

Corona, Ukraine, Inflation, neue Fluchtbewegungen – in den vergangenen vier Jahren hat man Ansbert Kneip, im Vorstand der Tafel Harburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, selten mal lächeln gesehen, denn alle genannten Krisen erhöhen die Armut in Deutschland und damit den Druck auf die Tafeln. Gleichzeitig gibt es immer weniger zu verteilen. Heute aber lächelt Ansbert Kneip zum ersten Mal seit langem, denn ein anderes Problem hat sich gerade gelöst: Die Tafel hat ein neues Domizil gefunden. Groß, hell, ideal gelegen, günstig – und im letzten Moment Die Harburger Armenspeisung zieht in die ehemaligen Ausstellungsräume eines Nobel-Badausstatters an der Buxtehuder Straße.