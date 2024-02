Harburg. Getunter A7 wird in Harburg komplett zerstört. Fünf Menschen saßen im Auto. Insassen flüchten, dann zeigt einer von ihnen Reue.

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer eines getunten Audi A7 am Montagabend auf dem Weg in Richtung A1 gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte frontal gegen einen Ampelmast an der Stadtautobahn-Ausfahrt Harburg/Neuland. Weite Teile der Pkw-Front wurden zerstört. Verletzt wurde von den fünf Insassen niemand, allerdings lösten durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Mast alle Airbags des getunten Boliden aus.

Getunter Audi hat nach Unfall in Harburg wohl nur noch Schrottwert

Zunächst seien die Insassen geflüchtet, berichtet Polizeisprecher Florian Abbenseth. Zumindest der Fahrer kehrte aber wieder zurück, wie ein Reporter vor Ort mitbekam. Bei ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser sei aber negativ ausgefallen. Für die Dauer der Aufräum- und Abschlepparbeiten war die Stadtautobahnabfahrt Neuland in Richtung der A1 Anschlussstelle Harburg gesperrt. Der Audi A7 erlitt einen Totalschaden, hat nur noch Schrottwert