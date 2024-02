Heimfeld. Zwischen Heimfeld und Waltershof ist eine 69 Meter lange Mega-Konstruktion eingesetzt worden. Ab wann Autofahrer sie sehen können.

„Sie passt auf den Zentimeter genau“, freut sich Daniel Scheer, der bei der Entwicklungsgesellschaft Deges Projektleiter für den Bau der A26 zwischen der A7 und der Anschlussstelle Neu Wulmstorf verantwortlich ist. Es sei immer wieder beeindruckend, wie schnell es dann geht, ein so großes Bauteil einzusetzen. Am Sonnabendmittag war es echte Zentimeterarbeit, an einem großen 650 Tonnen Teleskopkran mit riesigem Ausleger hängend, wird der sogenannte Riegel auf die zuvor errichteten Träger am Rand der Fahrbahnen bugsiert und in die Schraubenlöcher gedrückt.