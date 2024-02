Moorburg. Lion Mohnkes außergewöhnliches Äußeres ist nicht etwa Provokation. Es ist Ausdruck seines Glaubens. Wie der coole Gottesmann tickt

Wer Lion Mohnke lesen will, muss Altgriechisch und Hebräisch können. Er kann das. Außerdem beherrscht er Latein, Englisch, Hochdeutsch und Platt, aber das sind, bis auf Latein, keine ursprünglichen Bibelsprachen, und darauf kommt es an. Lion Mohnke ist fast am ganzen Körper mit Bibelversen tätowiert. Tätowierungen sind heute eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr. Bei einem Pastor erwartet man sie trotzdem nicht. Und sie sind nicht das einzige, was den jungen Gottesmann von den meisten Kollegen abhebt.