Hamburg. 100 Gäste feiern in einem Musikclub zu laut. Als Beamte die Party auflösen wollen, eskaliert die Situation. Alarmreserve im Einsatz.

Aggressionen, altersdiskriminierende Sprüche, Lärmbelästigung – eine Geburtstagsparty ist in der vergangenen Nacht derart außer Kontrolle geraten, dass die Polizei mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens, einer Tanzbar in Wilstorf, ausrücken musste. Ein Zeuge sprach von mehr als 50 Beamten der Landes- und Bundespolizei, die am frühen Sonntagmorgen nötig waren, um die Party von rund 100 Personen an der Winsener Straße in Wilstorf aufzulösen.