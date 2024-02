Hamburg. Ein mutmaßlich betrunkener Mann rast über eine Mittelinsel der Cuxhavener Straße und hinterlässt eine Schrottspur. Das wird teuer.

Das hat ordentlich gescheppert: Am frühen Sonnabendmorgen hat ein Autofahrer – Alter unbekannt – mutmaßlich alkoholisiert in Neugraben-Fischbek eine Ampel gerammt und dadurch zerstört. Nach Angaben der Polizei raste der Mann auf der Cuxhavener Straße, Höhe Rostweg, in Richtung stadtauswärts über die Gegenfahrbahn auf die Mittelinsel mit der Ampel.