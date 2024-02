Hausbruch. Ähnlicher Fall hatte 2023 zum Tod eines Jungen geführt. Mutter schildert verstörende Szenen – Schulbehörde und Schulleitung schweigen.

Es ist ein Albtraum für jede Mutter, jeden Vater: Das eigene Kind ist verschwunden! Claudia Hoppe ist das jetzt zweimal kurz hintereinander passiert. Dabei wähnte sie ihren Sohn an einem sicheren Ort: In der Schule, und zwar in einer Schule, die auf Kinder mit besonderen Herausforderungen spezialisiert ist. Der neunjährige Marlon ist Autist.