Hamburg. Schaffnerin will den Mann in einem Zug aus Bremen kontrollieren. Als die Regionalbahn in Harburg ankommt, ruft sie die Polizei hinzu.

Eine Ticketkontrolle in einer Regionalbahn ist einem 35 Jahre alten Mann am Dienstag zum Verhängnis geworden. Wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei heißt, wollte in dem Zug aus Bremen eine Schaffnerin seinen Fahrschein überprüfen. Daraufhin soll er ihr ein Deutschlandticket vorgezeigt haben. Das Problem: Er konnte sich nicht ausweisen.