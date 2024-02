Hamburg. Ein Mann ist mit seinem Rollstuhl auf der Hannoverschen Straße unterwegs, als er vom Weg abkommt. Einsatzkräfte kommen zu Hilfe.

Es war schon dunkel, als ein Mann am Sonntagabend an der Hannoverschen Straße in Hamburg-Harburg mit Schreien versuchte, sich bemerkbar zu machen.