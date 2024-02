Harburg und Umland. Die Aufregung war groß, als das Uelzener Eisenbahnunternehmen 2003 an den Start ging. Zuletzt häuften sich die Probleme. Ein Rückblick.

Mit dem Metronom fahren, den Metronom nehmen – das steht in Hamburg und speziell südlich der Elbe oft synonym für das Bahnfahren im Regionalverkehr. Vier der fünf Linien des Bahnbetreibers durchqueren den Landkreis Harburg und steuern auf dem Weg nach Uelzen, Lüneburg und Bremen zahlreiche Bahnhöfe in der Region an. Insgesamt halten die Züge an 45 Bahnhöfen bei 390 Streckenkilometern in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.