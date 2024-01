Moorburg. Anwohner und Aktivisten sondieren Möglichkeiten, das Milliardenprojekt noch zu stoppen. Skurriler Vorschlag: Lurche importieren!

Rund um den Veranstaltungsort, die ehemalige Moorburger Schule, war am Dienstagabend kein Parkplatz mehr zu finden. Als das „Bündnis Verkehrswende“ zur Bürgerversammlung eingeladen hatte, standen vor der Halle 18 Fahrräder, auf dem Hof und am Straßenrand davor zirka viermal so viele Autos. Drinnen diskutierten 150 Einwohnerinnen von Moorburg und Wilhelmsburg sowie zwei Dutzend Funktionäre von Umweltverbänden und Parteien aus Hamburg, mit welchen Argumenten und Methoden man jetzt noch die Hafenautobahn A26 Ost verhindern könnte.