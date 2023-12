Ein Stück Harburger Geschichte: Das Fachwerkhaus vom Goldenen Engel (l.) ist durch die oberen Stockwerke mit dem traufständigen Nachbarhaus an der Harburger Schloßstraße 9 verbunden.

Investor plante Hotel hinter alten Fachwerkhäusern an der Harburger Schloßstraße. Nun bietet er die Immobilie an – was dahintersteckt.