A7: Mercedes-AMG-Raser nach Todesfahrt vor dem Amtsgericht

Ein Teil des Opel Astra hängt an einem Baum an der A7, weitere Teile des Wracks liegen viele Meter entfernt. Der Fahrer hatte keine Chance.

Marmstorf. Sein Auto wurde zur Waffe: Wegen fahrlässiger Tötung muss sich ab kommenden Freitag , 9 Uhr, ein 29-Jähriger vor dem Harburger Amtsgericht verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am Abend des 2. März 2022 auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Marmstorf einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben

Mit seinem Mercedes AMG E 63 S soll H. mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen sein. Er verlor die Kontrolle über sein getuntes Fahrzeug und geriet in den Ausfädelungsstreifen der Autobahnausfahrt Marmstorf.

Den Polizeibeamten bot sich vor Ort ein Bild der Zerstörung.

Foto: Lenthe Medien / HA

Dort, so die Anklage, rammte der Wagen mit hoher Geschwindigkeit den Opel Astra des Geschädigten D.. Der Opel durchbrach die Leitplanke, wurde in mehrere Teile zerrissen und stieß mit mehreren Bäumen zusammen. D. verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher war nach dem Crash leicht verletzt aus dem Auto gestiegen.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.