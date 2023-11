Fast ein halbes Jahr: Denickestraße schon wieder für Autos gesperrt

In Eißendorf geht der Bau der Veloroute 11 auf die Zielgerade. Mit welchen Einschränkungen an Trift- und Lühmannstraße zu rechnen ist.

Harburg. Kaum ist die eine Baumaßnahme abgeschlossen, tut sich die nächste auf. Die Bauarbeiten zur Erstellung der Veloroute 11 schreiten im Hamburger Süden trotz des nahenden Winters voran. Erst am Montag teilte das Bezirksamt Harburg mit, dass eine Straße ab Montag, 6. November, voll gesperrt werden muss. Die Sperrung werde voraussichtlich bis in das Frühjahr kommenden Jahres anhalten, heißt es aus dem Bezirksamt.

Dabei hatten Anwohner der Denickestraße in den vergangenen Wochen und Monaten schon länger als geplant mit Einschränkungen leben müssen. Ursprünglich hatten die Arbeiten an dem Abschnitt zwischen Triftstraße und Eißendorfer Pferdeweg Mitte September beendet werden sollen. Der Termin ließ sich nicht halten und musste bis in die letzten Oktober-Tage hinein verlängert werden.

Bereich der Denickestraße wird voraussichtlich bis April 2024 gesperrt

Nach wenigen Tagen Atempause folgt in Kürze die nächste Sperrung. „Ab Montag, 6. November, wird die Denickestraße zwischen Triftstraße und westlicher Lühmannstraße für Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Veloroute 11 voll gesperrt“, heißt es in der erwähnten Pressemitteilung aus dem Harburger Rathaus. Für den letzten Bauabschnitt des Veloroutenausbaus in der Denickestraße werde der Bereich voraussichtlich bis April 2024 gesperrt.

Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren. Für Autofahrer indes enden sowohl die Denickestraße als auch die Lühmannstraße als Sackgasse vor der Einmündung in den betroffenen Bereich. Eine großräumige Umleitung über den Ehestorfer Weg und die Triftstraße bleibe bestehen. Das AK Harburg sei über die Weusthoffstraße/Denickestraße und die Heimfelder Straße erreichbar. Die Haltestelle Lühmannstraße für HVV-Busse werde während der Bauarbeiten nicht bedient.

Vom Hamburger Rathaus durch den Hafen und über die Süderelbe

Die Veloroute 11 führt vom Hamburger Rathaus, vorbei an den Landungsbrücken und durch den Hamburger Hafen gen Süden. Nachdem Radfahrerinnen und Radfahrer die Alte Süderelbebrücke passiert haben, können sie auf der Veloroute 11 noch bis zu deren Ende in Eißendorf fahren.

