Neuer Radweg schließt Lücke zwischen Neuenfelde und Rübke

Neuenfelde/Neu Wulmstorf. Der Bau der Autobahn 26 zwischen Neu Wulmstorf und dem künftigen Autobahndreieck Süderelbe schreitet weiter voran. Der ADFC Neu Wulmstorf freut sich, dass nun auch für Fahrradfahrer eine Lücke auf der Verbindung nach Neuenfelde und damit auch Finkenwerder geschlossen wurde.

Ende Juni wurde begonnen, den provisorischen Radweg nördlich der künftigen Autobahntrasse zu asphaltieren.

Neuer Radweg von Neuenfelde nach Rübke – auch für Airbus-Pendler gedacht

Nun ist auf rund 600 Metern zwischen Neuenfelder Hinterdeich und Nincoper Moorweg ein sehr gut zu befahrender Radweg entstanden, den neben den Pendlern nach Finkenwerder auch der Freizeitverkehr auf der Hamburger Freizeitroute 13 nutzen kann. In Zukunft soll hier auch ein Abzweig des Radschnellweges von Stade nach Hamburg entlang führen.

Eine Lücke von etwas mehr als 100 Metern bleibt zunächst dort, wo später der Elstorfer Heuweg mit einer Brücke über die A 26 geführt wird.

Freizeitroute 13: Ein kleines Stück Schotter bleibt trotzdem bestehen

Die Lücke ist aber notwendig für den späteren Anschluss des Unterhaltungsweges in Richtung Hinterdeich und der zukünftigen Brückenbauwerks über die A 26 in Richtung Süden. Die Lücke soll später die Bestandshöhen des Hinterdeichs beziehungsweise auf die Anschlusshöhen des neuen Brücken-Bauwerks ausgleichen. So lange wird diese Lücke bestehen bleiben – Radfahrer werden hier auf Schotter fahren müssen.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Deges den gesamten Hinterdeich bis zum Ortseingang Rübke sanieren. Das wird allerdings nicht vor 2025 passieren, da die Bauarbeiten an der Brücke erst dann abgeschlossen werden.