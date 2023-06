56-Jähriger getötet Messerstecher stellt sich nach Tat in Harburg der Polizei

Blumen und Zigaretten liegen am Tatort. Ein 56-Jähriger ist hier am Freitagabend verblutet.

Am Tatort erinnern Blumen an das Opfer, jemand hat Zigaretten an den Tatort gelegt. Verdächtiger erscheint auf Polizeiwache.