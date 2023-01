Der 56-Jährige verließ den HVV-Bus an einer Haltestelle in Marmstorf. Dort lauerte ihm ein Unbekannter auf.

Polizei Hamburg Busfahrer in Pinkelpause überfallen – Opfer am Kopf verletzt

Hamburg. Ein noch unbekannter Täter hat am späten Montagnachmittag einen 56 Jahre alten Busfahrer, der in Hamburg-Marmstorf gerade eine Toilettenpause einlegte, überfallen und mit einem Messer bedroht. Zudem versetzte der Täter seinem Opfer einen Schlag. Das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Busfahrer um 17.08 Uhr an der Haltestelle „Zum Jägerfeld“ am Langenbeker Weg aus seinem HVV-Bus der Linie 145 ausgestiegen, um das dortige WC aufzusuchen, wie Polizeisprecher Joscha Ahlers am Dienstag mitteilte. "Als er diese wieder verlassen hatte, versetzte der Täter ihm unvermittelt einen Schlag, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld."

Räuber überfällt Hamburger Busfahrer – Opfer am Kopf verletzt

Der Räuber erbeutete das Geld aus dem Portemonnaie des 56-Jährigen und flüchtete in unbekannte Richtung. "Der Täter trug eine OP-Maske und kann nicht näher beschrieben werden", so Ahlers. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos.

Der Busfahrer erlitt nach Angaben der Polizei eine leichte Kopfverletzung, um die sich eine Rettungswagenbesatzung vor Ort kümmerte. Seinen Dienst konnte der Mann nicht fortsetzen – er wurde von einem anderen Busfahrer abgelöst.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und/oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

