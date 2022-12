Polizei Hamburg: Überfall auf zwei Tankstellen in Harburg

In Harburg wurden am Donnerstagabend zwei Tankstellen überfallen.

Hamburg. Am Donnerstagabend sind in Harburg gleich zwei Tankstellen überfallen worden. Zunächst versuchten zwei maskierte Männer um kurz nach 19 Uhr in einer Tankstelle an der Nartenstraße, den Inhalt der Kasse an sich zu bringen, und bedrohten eine Angestellte (33) mit einem Messer. Als diese sich weigerte, das Geld herauszugeben, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen im Umfeld der Tankstelle nach den Tätern, allerdings ohne Erfolg.

Nur zwei Stunden später wurde nur einen Kilometer weiter im Stadtteil Neuland eine weitere Tankstelle überfallen. Erneut bedrohten zwei dunkel gekleidete und vermummte Männer den 21 Jahre alten Kassierer. Diesmal hatten sie mehr Erfolg. Die Täter konnten einen kleineren Bargeldbetrag und einige Zigarettenschachteln erbeuten.

Polizei Hamburg: Männer überfallen zwei Tankstellen in Harburg

Eine weitere Fahndung, dieses Mal mit 16 Streifenwagen, blieb ebenfalls ohne Erfolg. Aufgrund der Tatortnähe und der Vorgehensweise wird ein möglicher Zusammenhang der Taten geprüft. Dafür wertet die Polizei aktuell das Videomaterial der Tankstellen aus.

Zudem bitten die Ermittler Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/ 42 86 56 789 bei der Polizei zu melden. Die Täter sollen zwischen 16 und 22 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und waren dunkel gekleidet.