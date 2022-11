Bombe in Hamburg-Wilhelmsburg! 4500 Menschen betroffen, Aus für Basketball-Show

Evakuierung wegen Weltkriegs-Blindgängers in Wilhelmsburg. Einfluss auf Bahnverkehr. Entschärfung am Abend. Ärger über Warn-Apps.

Hamburg. Bei Sondierungsarbeiten an der Thielenstraße in Wilhelmsburg ist am Dienstagmittag gegen 10.40 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie solle noch am Abend entschärft werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, liegt die rund 1000 Pfund schwere Bombe amerikanischer Bauart in neun Metern Tiefe auf einer Baustelle.

🔴Aktuell - Zur #HHBombe2911 in #Wilhelmsburg wurden folgende Bereiche festgelegt:



⛔️Sperrradius 300m

⚠️Warnradius 1000m



Roter Bereich muss verlassen werden, im gelben Bereich nicht im Freien aufhalten.

Entschärfung am Abend.

Bitte Hinweise der @PolizeiHamburg beachten! pic.twitter.com/c4F5OSnkL0 — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) November 29, 2022

Hamburg: Bombe könnte Bahnverkehr beeinflussen

Nach Informationen des Abendblatts liegt die Bombe in einem Bauschacht unter Wasser. In unmittelbarer Nähe des Fundortes verlaufen die S-Bahn-Strecke und die Bundesstraße B75.

Zurzeit beraten die Polizei und der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr über das weitere Vorgehen. Sobald der Sprengmeister das Signal gebe, werde auch der Zugverkehr auf der Strecke betroffen sein, sagte eine Bahnsprecherin.

Das gelte für alle Züge, die zwischen Harburg und Hamburg über die Elbe fahren, etwa Richtung Bremen, Osnabrück, Köln oder Hannover. Die Bahn rechnet aber nicht mit langen Auswirkungen.

Bombenfund: Absage für Harlem Globetrotters

Aktuell bereiten sich die Rettungskräfte auf eine Evakuierung von bis zu 4500 Menschen vor. Der Sperrradius beträgt 300 Meter, der Warnradius 1000 Meter. Dort sollen sich Menschen nicht im Freien aufhalten.

Innerhalb des Warnradius' befinden sich auch Teile des Wilhelmsburger Inselparks, darunter der Kletterpark, der beliebte Skatepark und die Edel-Optics-Arena – mit Folgen für den dort um 19 Uhr geplanten Auftritt der Basketball-Showgruppe Harlem Globetrotters.

"Die Veranstaltung kann heute leider nicht stattfinden. Ob es einen Nachholtermin geben und was aus den Tickets wird, befindet sich derzeit in der Klärung", sagte Arena-Manager Nico Bein dem Abendblatt. Zum Zeitpunkt der Evakuierung hätten sich zwar alle Zuschauer bereits in der Halle befunden, doch im Fall der Fälle hätte eine Evakuierung und die damit verbundene Sicherheit der Menschen nicht gewährleistet werden können.

Feuerwehr Hamburg: Evakuierung hat begonnen

Laut Feuerwehr könnte die Bombe zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr entschärft werden. Für die Dauer der Entschärfung werden in dem betroffenen Gebiet keine S-Bahn und keine Fernzüge fahren. Die B 75 wird komplett gesperrt.

Gegen 15 Uhr begann die Feuerwehr mit der Evakuierung. Als Notunterkunft wird die Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20a genutzt. Abfahrtpunkt für einen Bustransfer ist die Straßenkreuzung Krieterstraße/Thielenstraße.

Die Evakuierungen für die #HHBombe2911 haben begonnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der @PolizeiHamburg.



Notunterkunft für Betroffene ist die Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20a. Abfahrtpunkt für einen Bustransfer ist die Straßenkreuzung Krieterstraße//Thielenstraße. — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) November 29, 2022

Bombenfund: Probleme mit NINA und Katwarn?

Die Polizei hat für alle Fragen rund um die Fliegerbombe ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter 040/4286-54451 und 040/4286-54452 erreichbar.

In den sozialen Netzwerken kritisierten derweil etliche Nutzer, dass die Warn-Apps NINA sowie Katwarn jeweils nicht auslösten. Erst gegen 16 Uhr erschien bei NINA eine erste Warnmeldung.

#HHBombe2911



Wir haben ein ☎ Bürgertelefon eingerichtet. Für Fragen rund um die Fliegerbombe sind unsere Kollegen in #Wilhelmsburg unter 040-4286-54451 und 040-4286-54452 erreichbar.



Weitere Informationen folgen.@FeuerwehrHH pic.twitter.com/ur3Lhdl6z4 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 29, 2022