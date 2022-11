Polizei Hamburg: Diebstahl in Harburger Juwelierladen lautstark gescheitert

Ein Mann versuchte, in einem Laden in Harburg mehrere Halsketten zu stehlen (Symbolbild).

Hamburg. Am Montagmittag hat ein Mann in Harburg versucht, Halsketten aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sich in dem Geschäft an der Bremer Straße gegen 12.25 Uhr mehrere Halsketten zeigen lassen. Er nahm sie an sich und wollte ohne Bezahlung den Laden verlassen. Doch offensichtlich hatte er nicht mit der Gegenwehr der 33-jährigen Miteigentümerin gerechnet. Sie hielt den Dieb fest und schrie laut um Hilfe. Daraufhin riss er sich los und flüchtete ohne Beute.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170 bis 175 Zentimeter groß

"südländisches" Erscheinungsbild

kurze, schwarze Haare und kurzer, schwarzer Bart an Kinn, Wange und Oberlippe

auffällig nach vorne stehende Schneidezähne

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeanshose mit jeweils Löchern über den Knien

Zeugen, die gestern Mittag verdächtige Beobachtungen im Bereich Bremer Straße/Rathausplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.