Feuerwehr Hamburg Auto rutscht 10-Meter-Abhang hinunter – Mann sitzt in Klemme

Feuerwehr Hamburg: In Heimfeld mussten die Einsatzkräfte einen korpulenten, gehbehinderten Mann mit Hilfe einer Schleifkorbtrage retten (Symbolbild).

Das Ehepaar landete mit seinem Wagen in einem Regenrückhaltebecken in Heimfeld. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.