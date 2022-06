Erneuerbare Energien Wer unabhängig von Öl und Gas werden will, braucht Geduld

Wer sein Haus energetisch sanieren will, braucht derzeit Geduld: Wärmepumpen wie diese sind derzeit kaum zu bekommen.

Wer sein Haus energetisch sanieren will, steht aktuell vor Problemen: Es fehlt an Fachkräften – aber auch an Material.