Infrastruktur Ein Traum in leuchtendem Grün wird wahr

IGroße Freude herrscht vor allem bei den jungen Fußballern und ihren Trainern, dass der neue Kunstrasenplatz am Rabenstein nun genutzt werden kann.

Nach neun Monaten Bauzeit nimmt der Harburger Sport-Club den neuen Kunstrasenplatz am Rabenstein in Betrieb. Offizielle Eröffnung am 3. Juli.