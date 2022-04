Integration in Harburg

Integration in Harburg Eine Bewegungsbaustelle für Harburg

Eine Gruppe der Katholischen Kindertagesstätte St. Bonifatius übt an den Geräten in der Bewegungsbaustelle Wilhelmsburg.

Claus Niemann will in Sinstorf einen Psychomotorik-Parcour für Kinder einrichten. Eine Halle ist in Sinstorf gefunden