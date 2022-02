Polizei Hamburg: Rotlicht missachtet – Radfahrerin schwer verletzt

Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Neugraben-Fischbek ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 21.55 Uhr auf der Cuxhavener Straße. Dort fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi Q5 in Richtung Neu Wulmstorf. Mit seinem Auto erfasste der Mann eine Radfahrerin, die aus Richtung Kiesbarg kam und trotz rot zeigender Fußgängerampel die Straße überquerte. Bei dem Unfall stürzte die 51-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Audi und am Fahrrad der Frau entstanden Sachschäden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei der Verkehrsdirektion Süd oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.