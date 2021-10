Abendblatt-Serie So nachhaltig sind die Harburger Schulen

Die Schülerinnen und Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zeigen ihr jüngstes Projekt in Sachen Nachhaltigkeit: ein Hotel für Wildbienen, das auf ihrem Schulhof aufgestellt worden ist.

109 Schulen in der Region dürfen sich „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ nennen. Was das bedeutet