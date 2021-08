Harburger Innenstadt Mehr als 500 Menschen nutzen Impfangebot in den Arkaden

In den Harburg Arkaden standen mehr als 500 Menschen an, um sich gegen Corona impfen zu lassen.

Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Harburger Innenstadt zog es viele Leute in die Geschäfte und vor die Open-Air-Bühne am Rathaus.