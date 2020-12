Frau in Harburger Park überfallen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf eine 22-Jährige in einer Parkanlage in Hamburg-Harburg ist die Polizei nun auf Hinweise angewiesen.

Hamburg. Eine 22-Jährige war in einem Park unterwegs, als ein Mann sie plötzlich angriff und unsittlich berührte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Überfall in Hamburg-Harburg bereits am 3. Dezember. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, um den unbekannten Täter zu fassen.

So soll sich der Vorfall abgespielt haben: Die 22-Jährige war am besagten Donnerstag um 6.30 Uhr auf dem Weg durch die Harburger Parkanlage zwischen der Straße „Zur Seehafenbrücke“ und dem Lessing-Gymnasium in Richtung S-Bahnhof Harburg Rathaus. Der Mann kam ihr entgegen. Plötzlich griff er sie an, offenbar sexuell motiviert.

22-Jährige setzt sich zur Wehr und kann fliehen

Als die Frau sich zur Wehr setzte, ließ der Täter aber von ihr ab. Diesen Moment nutzte die 22-Jährige zur Flucht. Die junge Frau wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

So wird der Gesuchte beschrieben:

männlich

kräftige Statur

ca 1,90 Meter

dunkler Bekleidung

dunkle Schuhen

trug einen dunklen Mund-Nasen-Schutz

Handschuhe, vermutlich aus Wolle

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 040/428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( krk )