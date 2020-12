Harburg . Die mysteriösen Anschläge auf Busse der Linien 142 und 143 im April und Anfang Mai diesen Jahres sind offenbar aufgeklärt. Nachdem die Hamburger Polizei lange einen jungen Mann verdächtigt hatte, Steine, einen Fahrradsattel und einen Gullydeckel auf fahrende Busse geworfen zu haben, ist nun ein 20-Jähriger aus dem Umfeld des zunächst Verdächtigen ins Visier der Ermittler geraten.

Er soll für die insgesamt sechs Taten am Harburger Ring und an der Schwarzenbergstraße verantwortlich sein. In einem Fall hatten sich Fahrgäste derart erschreckt, dass sie von Rettungskräften versorgt werden mussten.

Zunächst Festgenommener ist entlastet

Nach der letzten Tat war es im Rahmen der Fahndung zur Festnahme des ersten Verdächtigen gekommen. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hatte die Harburger Fachdienststelle für Jugendkriminalität seitdem umfangreich ermittelt.

Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass der zunächst festgenommene Tatverdächtige nicht für die Taten verantwortlich ist. Nach und nach kamen die Ermittler vielmehr auf die Spur mehrerer junger Männer, die bei den Taten ebenfalls vor Ort waren.

Die Ermittler durchsuchten drei Wohnungen, stellten Handys sicher. Ermittlungen in sozialen Netzwerken und kriminaltechnische Untersuchungen lenkten zuletzt den Verdacht auf einen 20-jähriger Mann. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass er für sämtliche Taten verantwortlich ist. Der bei den sechs Ereignissen entstandene Sachschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Der 20-Jährige bleibt bis zum Strafprozess auf freiem Fuß.