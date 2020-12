Harburg . Zahlen haben im Zusammenhang mit Nachrichten schnell etwas Ermüdendes. Arbeitslosenstatistiken, Aktien-Indizes, seit Frühjahr auch Corona-Infektionen. Neuinfektionen, Todesfälle, Inzidenzen. Alle diese Zahlen betreffen jedoch echte Menschen; nicht nur die Erkrankten, sondern auch medizinisches Personal, Kontaktpersonen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter.

188 Neuinfektionen zählte der Bezirk Harburg in der letzten Novemberwoche. 188 Mal mussten Mitarbeiter des Gesundheitsamts mit Erkrankten sprechen, ihnen die Quarantäneregeln erklären, ihre Kontaktpersonen ermitteln, damit sie auch diese in Quarantäne schicken können. Im Schnitt eine Stunde dauert so ein Gespräch. Und damit geht die Arbeit erst richtig los.

Noch eine Zahl: 85 Menschen arbeiten derzeit als Unterstützungskräfte im Harburger Gesundheitsamt. Katrin Pielot ist eine von ihnen. Die 27-jährige pendelt täglich aus der Nähe von Harsefeld nach Harburg. Sie ist seit April dabei, eine Unterstützungskraft der ersten Stunde. Kurz zuvor war sie noch im Rahmen der Bürgerschaftswahl in der Wahldienststelle des Bezirksamts beschäftigt. „Die Arbeit in der Wahldienststelle war mein erster Job nach dem Master-Studium“, sagt Katrin Pielot, „der Übergang ins Gesundheitsamt war nahtlos.“

Praktikum in der Wirtschaftsbehörde

Ihren Master hat Katrin Pielot in Europawissenschaften abgelegt, ihren Bachelor in Volkswirtschaft. Zwischen den Studiengängen absolvierte sie ein Praktikum in der Wirtschaftsbehörde. „Ich bin also keine medizinische Fachkraft, anders, als die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen. Meine Aufgabe waren deshalb zunächst nicht die Gespräche, sondern das Schreiben der Quarantäne-Anordnungen.“

Die Anordnungen, die Kontaktermittlungen, die Gespräche – das war für alle „Unterstützungskräfte“ im Gesundheitsamt zunächst Neuland ; egal, ob sie Vorerfahrung in medizinischen Berufen hatten oder nicht.

„Wir mussten uns unsere Strukturen selber schaffen. Das war spannend und herausfordernd und gleichzeitig sehr befriedigend, weil wir das hinbekommen haben“, sagt Katrin Pielot. „Mittlerweile gibt es mit dem Pandemiemanager ein Werkzeug, das alle Ämter gleichermaßen nutzen können. Aber zunächst mussten wir unsere Arbeitsweisen selbst erfinden, gleichzeitig immer hinterfragen und gucken, was wir verbessern können.“

Noch während die Pandemieabteilung ihre Prozesse entwickelte, mussten immer neue Mitarbeiter eingearbeitet werden. Damit das nicht zu viel Zeit fraß, hatte Katrin Pielot schon selbst einen kleinen Arbeits-Leitfaden verfasst. Mittlerweile hat man ihre vermittlerischen Fähigkeiten erkannt und sie zur Anleiterin für die neuen Kräfte gemacht.

Chaotische Anfangszeit im Frühjahr

Nach der chaotischen Anfangszeit im Frühjahr pendelten sich die Neuinfektionen im Sommer auf einem niedrigen Niveau ein. „Das war gut, denn so konnten wir weitere Kräfte einarbeiten und in Ruhe Strukturen verbessern und uns auf die zweite Welle vorbereiten. Dass die nicht kommt, haben wir nie geglaubt. Dass sie so heftig kommt, hat aber einige überrascht. Trotzdem waren wir auf die zweite Welle deutlich besser vorbereitet, als auf die erste.“

Dennoch gab es Wochen, in denen sieben Tage durchgearbeitet wurde und Zeitverzögerungen beim Kontaktieren der Kontaktpersonen. „Eine kurze Zeit mussten wir uns darauf verlassen, dass die infizierte Person selbst seinen Kontakten Bescheid sagt, wie es seine Pflicht ist, und dass diese Kontakte sich dann bereits selbst isolieren, bis wir anrufen und die Anordnung aussprechen .“

Durch die Verteilung der Gleitzeit ist im Gesundheitsamt von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr abends fast immer jemand erreichbar. Die meiste Arbeit findet allerdings nachmittags und abends statt und wenn viel zu tun ist, auch schon mal deutlich nach sechs.

„Ich bin glücklich und stolz, hier helfen zu können“

Bei aller Anstrengung: Katrin Pielot möchte derzeit nicht woanders arbeiten: „Ich bin glücklich und stolz, hier helfen zu können“, sagt sie. „Und man lernt hier sehr unterschiedliche Menschen kennen, Mediziner, Verwaltungsfachleute, Soldaten, Pflegefachkräfte. So lerne ich schnell viel dazu. Nach der Pandemie sehe ich mich aber nicht mehr im Gesundheitsamt. Das ist dann wieder etwas für Fachleute. Bei der Stadt Hamburg möchte ich aber bleiben!“