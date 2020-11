Harburg. Um die Kulturpolitik im Bezirk Harburg gibt es Streit. Auf der einen Seite stehen der Kulturausschussvorsitzende Heiko Langanke (Linke) sowie Akteure der Initiative Suedkultur, auf der anderen stehen SPD und Grüne sowie das Bezirksamt. Es geht darum, wie sich die Harburger Kulturszene entwickeln soll und wer dabei mitredet. Langanke und seine Mitstreiter fordern die Wiedereinsetzung eines Kulturbeirats, wie es ihn bereits einmal gegeben hat – und wie ihn auch der Harburger Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen vorsieht.

Koalition und Bezirksamt wollen einen „runden Tisch“ einrichten, an dem über zwei Jahre ein bezirklicher Kulturentwicklungsplan aufgestellt wird. Den Beschluss dazu gibt es bereits. Jetzt wird ein Dienstleister gesucht, der die Runde moderiert. Für das Projekt sind 40.000 Euro verplant.

Langanke und die Linken hingegen mussten ihren Antrag, einen Beirat einzurichten, zurückziehen, damit er überhaupt noch eine Chance hat. Bei der jüngsten Sitzung der Bezirksversammlung wäre er sonst abgelehnt worden.

„Kulturentwicklungsplan“

Der Unterschied zwischen dem Beirat und dem runden Tisch liegt in Zweck und Besetzung. In einem Beirat können sich diejenigen einbringen, die persönlich mit einem Thema zu tun haben. Beiräte geben Empfehlungen an demokratische Gremien ab. Die Entscheidungen treffen diese.

Zu einem runden Tisch wird eingeladen. Am Ende der Harburger Kulturtischrunden soll ein „Kulturentwicklungsplan“ stehen. „Dann wissen wir, wo wir mit der Harburger Kultur stehen, wo wir noch Entwicklungspotenziale haben und worauf wir Schwerpunkte legen sollten“, sagt Heinke Ehlers, kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Zum ersten runden Tisch eingeladen waren neben einem Sprecher der vielen Südkultur-Akteure auch Kunstsammler Harald Falckenberg und Museumsdirektor Rainer Maria Weiß.

„Sowohl das Museum, als auch Falckenberg sind zwar im Bezirk, aber keine Bezirkskultur ,. Sie werden über die Hamburger Kulturbehörde betreut. In so einem Gremium sollte es um die lokalen Akteure gehen“, sagt Langanke. „Das hat auch Herr Weiß betont. Aber weder Sozialdezernentin Jobmann noch die Koalitionsvertreter wollten das hören.“

Keine Hilfe in dieser schweren Zeit

Dass die Linken auch mit zwei weiteren Kulturanträgen in der Bezirksversammlung gescheitert waren – zum einen ging es um praktische Unterstützung für coronabetroffene Kulturschaffende, zum anderen darum, den Stadtteilkultur-Etat transparent darzulegen – scheiterten, erzürnt Langanke: „Nun braucht sich die Kulturszene Harburgs keinen Illusionen mehr hinzugeben: Die Koalition ist in Sachen Kultur ganz sicher keine Hilfe in dieser schweren Zeit“ schrieb er in einer Presseerklärung.

Weder sei bei den Corona-Hilfen um Geld gegangen, noch bei der Transparenz darum, jemandem Mauscheleien zu unterstellen, erklärte Langanke auf Nachfrage. „Künstler brauchen in dieser Zeit schlicht praktische Hilfe mit Antragsformularen und solchen Dingen, mit denen sie sich sonst nicht befassen. Und bei den Geldern habe ich oft den Eindruck, dass sie nicht ausgegeben werden, weil man gar keinen Überblick mehr hat, wie viel eigentlich da ist.“

Dabei schaffe es die Harburger Kulturszene immer wieder selbst, große Dinge auf die Beine zu stellen und das Geld dafür woanders zu organisieren, wie beim coronakonformen „Fight For Live“-Festival. „Und dafür hat das Bezirksamt den Clubs auch noch hohe Platzgebühren abgenommen.“

Das will Heinke Ehlers so nicht stehen lassen: „Die Platzgebühren sind später von der Kulturbehörde wieder erstattet worden“, sagt sie.