Wilhelmsburg. An der grünen Flagge sind sie weltweit zu erkennen: Gärten und Parkanlagen mit Qualitätssiegel. In Großbritannien ist der “Green Flag Award” für Parks bereits so bekannt wie die Blaue Flagge für schöne und saubere Strände. Nun weht die grüne Flagge auch in Hamburg. Der Wilhelmsburger Inselpark wurde als einer von zwei Parkanlagen in Deutschland mit dem „Green Flag Award“ ausgezeichnet.

Falko Droßmann, Leiter Bezirksamt Hamburg-Mitte: „Hamburg ist weltweit als grüne Metropole am Wasser bekannt. Die Qualität unserer Parks und Grünanlagen ist herausragend und natürlich freuen wir uns ganz besonders über die internationale Anerkennung für den Wilhelmsburger Inselpark.“

Strenge, britische Kriterien

Alle Bewerber für die Auszeichnung wurden nach strengen, britischen Kriterien auf Pflegezustand und Sauberkeit, Ausstattung, nutzerorientierte Angebote und vieles mehr überprüft und bewertet. Lobende Worte fand die Fachjury insbesondere für die Sport- und Bewegungsangebote sowie für das engagierte Parkmanagement, das es verstehe, naturnahe und gärtnerisch gepflegte Bereiche miteinander in Einklang zu bringen.

Lesen Sie auch: Freizeitideen im Wilhelmsburger Inselpark

Positiv hervorgehoben wurde außerdem die Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen, die ein breites Angebot an Veranstaltungen für die Gäste der Parkanlage organisieren.

Eva Henze, Abteilungsleiterin Stadtgrün im Bezirksamt Mitte: „Qualitativ hochwertige Parkanlagen sind von unschätzbarem Wert für die Bevölkerung. Wir konnten in diesem schwierigen Jahr erneut einen deutlichen Nutzungsanstieg verzeichnen und freuen uns, dass wir den Gästen des Inselparks einen attraktiven Ort bieten können. Die Auszeichnung ist eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit“.