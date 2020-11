Hamburg. Kappeln, Quickborn und Heimfeld, wie kann man das in einem gewichtigen Satz zusammenbringen? Kulturell. Der Literaturpreis der Stadt Kappeln geht an den Quickborn-Verlag in Heimfeld. Und der Preis der kleinen Stadt Kappeln an der Schlei ist die größte Ehre, die jedem Akteur in der niederdeutschen Literaturszene zuteilwerden kann. Das Knallen der Sektkorken hat man vielleicht nur deshalb nicht in ganz Heimfeld gehört, weil der kleine Verlag sein Domizil in einem Hinterhofgebäude hat und der Wohnblock drum herum die Feiergeräusche abschirmte.

„Kommen Sie einmal durch das Treppenhaus durch“, sagt Peer Marten Scheller durch die Gegensprechanlage des Hauses am Alten Postweg. Es geht erst drei Stufen hoch, dann drei Stufen herunter, dann ins Freie auf einen sehr grünen Hof, und schließlich in ein ebenso niedriges wie niedliches Gebäude. In dieser ehemaligen Tischlerei schlägt das Herz der plattdeutschen Literatur.

Quickborn-Verlag ist ein Paar-Betrieb

Der Quickborn-Verlag ist ein Paar-Betrieb: Autorenakquise, Lektorat, Korrektorat, Druckbeauftragung, Marketing und Vertrieb liegen in den Händen von Gesche und Peer Marten Scheller. Damit sind sie sieben Tage in der Woche beschäftigt. „Und manchmal reicht das nicht“, sagt Peer Marten Scheller. „Oft wünscht man sich, dass der Tag 30 Stunden hätte. Das geht nur, weil wir Spaß an der Arbeit haben und uns nicht von der Arbeit erholen müssen.“

Dabei sehen die beiden schon zu, dass die Routinearbeiten zwischen Montagmorgen und Freitagabend erledigt werden. „Aber wenn man sonntags beim Frühstück eine Idee für einen Klappentext hat, wird das natürlich gleich umgesetzt“, sagt Gesche Scheller, und wenn man sich sonnabends mit einem Autoren trifft, ist das ja auch Arbeit.“

Oscar der plattdeutschen Literatur

Gesche und Peer-Marten Scheller sind die 30. Träger des Kappelner Literaturpreises. Zuvor haben diesen bereits diverse Quickborn-Autoren in Empfang nehmen dürfen, unter anderem Gerd Spieckermann, Ina Müller, Konrad Hansen oder Reimer Bull. Seit der Preis 1991 zum ersten mal vergeben wurde, damals an Gerd Spieckermann, hat er sich zu einer Art Oscar der plattdeutschen Literatur entwickelt – oder zu einer Art Börsenpreis, um in der Kunstform zu bleiben. Dabei ist das Preisgeld von 3000 Euro zwar nett, aber nebensächlich, denn der Kappelner Preis ist eine Auszeichnung, auf die man sich tatsächlich etwas einbilden kann, schon weil die Jury in jedem Jahr hochkarätig besetzt ist.

In diesem Jahr entschieden Christoph Ahlers (NDR), Dörte Hansen (Preisträgerin 2019), Marianne Ehlers (Plattdeutscher Rat für Schleswig-Holstein), Jan Graf (SH-Heimatbund) und Robert Langhanke (Europa-Universität Flensburg) über die Vergabe. Sie begründen ihren Entschluss so: „Der Hamburger Quickborn-Verlag spielt eine bedeutende Rolle im niederdeutschen Kulturleben.

Verlag ist mittlerweile ihre Berufung

Mit kaufmännischem Geschick, literarischem Gespür und engem Kontakt zum Buchhandel ebnet das 1915 gegründete Unternehmen bis heute plattdeutscher Literatur den Weg in die Bücherregale und stärkt damit das Selbstverständnis des Plattdeutschen auch als Sprache des Schreibens und Lesens.“

Auch, wenn der Verlag mittlerweile ihre Berufung ist: Zu Anfang ihrer Berufslaufbahn hätten die Schellers nicht daran gedacht, dass sie mal Deutschlands wichtigste Plattverleger werden würden. Gesche Scheller hatte Buchhändlerin gelernt, Peer-Marten war Verlagskaufmann. Beide stammen aus Norddeutschland, waren beruflich aber schon in den oberen Etagen eines großen Frankfurter Verlages angekommen. Nur heimisch konnten sie am Main nicht werden. „Da sahen wir in der Börsenzeitung eine Verkaufsanzeige für einen Verlag in Hamburg und riefen an“, sagt Gesche Scheller.

Keine Sorgen um die Zukunft

Wenig später saßen sie beim Heimfelder Buchhändler Kurt Puschendorf, der den 1915 vom Quickborn-Verein zum Erhalt der niederdeutschen Sprache gegründeten Verlag 1969 als Notverwalter übernommen und vom Dammtor in die Nähe seines Geschäfts verlagert hatte. Der quetschte sie kritisch aus und sie bestanden seine Prüfung. Das ist 35 Jahre her. „Fünf Jahre machen wir das noch mindestens“, sagt Peer Marten Scheller. „Vielleicht suchen wir dann Nachfolger, vielleicht machen wir auch noch weiter.“

Um die Zukunft der plattdeutschen Literatur machen sie sich keine Sorgen: „Es kommt immer guter Nachwuchs“, sagt Gesche Scheller. „Yared Dibaba oder Ina Müller sind da gute Beispiele. Und aktuell haben wir mit dem jungen Biobauern Andreas Stührwoldt ein neues echtes Autorentalent entdeckt!“