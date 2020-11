Harburg/Vahrendorf. Man könnte meinen, Uwe Heynitz müsste eine digitale Rasselbande bändigen. Über ein Dutzend 11- bis 16-jähriger Teenager sind im Videochat eingebucht. Doch sie sind alle hochdiszipliniert und voller Konzentration: Immerhin ist heute ihre Theaterprobe. Da sind sie auch bei der Sache, wenn sie alle in einem Raum sind – und das ist noch schwerer! Nur dürfen sie derzeit eben nicht alle in einem Raum sein: Zumindest den November über gelten verschärfte Kontaktbeschränkungen. Und im Dezember liegt die Aufführung ihres Weihnachtsmärchen-Musicals „Die kleine Meerjungfrau“ an. Noch gehen die „Musical Kids“ davon aus, dass die Show stattfinden kann. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Uwe Heynitz, Kreativchef der Truppe, „wir geben jedenfalls nicht auf.“

In einem normalen Jahr ist das Weihnachtsmärchen das zweite Highlight der „Musical-Kids“-Saison nach der großen Premierenproduktion vor den Sommerferien. Die fiel pandemiebedingt bereits flach. Die zwei Vorstellungen am 13. Dezember in der Friedrich-Ebert-Halle sind die einzige, wenn auch dünne, Chance für die Nachwuchstalente, in diesem Jahr überhaupt ihr können zu zeigen. „Und selbst das ist schon eine stark eingeschränkte Aufführung“, sagt Uwe Heynitz, „denn üblicherweise geben wir sechs Vorstellungen und erreichen so 1800 Zuschauer. Jetzt in der Ebert-Halle sind es 600.“

Hauptdarstellerin Xenia Schamaj probt mit Uwe Heynitz per Videochat.

Foto: Lars Hansen / xl

Die Musical Kids sind eigens von der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in die Friedrich-Ebert-Halle ausgewichen, weil dort mehr Platz für coronagerechte Abstände ist. Von den 1200 Plätzen werden pro Show nur 300 belegt. „Jeder Haushalt hat seine Sitzinsel“, sagt Heynitz; „davor und dahinter ist jeweils eine Reihe frei, zur Seite ist noch mehr Abstand.

ddddd

Ob dieses Abstandskonzept im Dezember ausreichen wird, weiß auch Heynitz nicht: „Aber es nützt ja nichts“, sagt er. „Wenn es stattfinden kann, wollen wir so gut vorbereitet sein, wie möglich.“

Das bedeutet für Heynitz derzeit auch Sonntagsarbeit und zwar mehr, als er als hauptberuflicher Kirchenmusiker ohnehin schon leisten muss. Außer der freitäglichen Zoom-Probe mit beiden Gesamt-Besetzungen liegen am Sonnabend und Sonntag intensive Einzelproben mit den tragenden Rollen an. Auch diese sind jetzt wieder auf Videokontakt beschränkt. In seinem Vahrendorfer Wohnzimmer sitzt Uwe Heynitz an seinem Laptop. Auf dem Schirm: Seine Hauptdarstellerin Xenia Schamaj. Ruhig und sachlich geht Heynitz die Tücken ihrer Solo-Nummer mit der 13-Jährigen durch. Dann fängt sie an zu singen. Es klingt fast, als säße sie nebenan.“

„Bei Einzelproben funktioniert das noch gut“, sagt Heynitz, „aber sobald es mehrere Beteiligte sind, wird es von der Qualität her schlimm, denn jeder hat eine etwas andere Verbindung und Ausstattung und damit kommt der Gesang nicht gleichzeitig an, sondern mit vielen unterschiedlichen Verzögerungen. Dagegen müsste noch mal etwas erfunden werden!“

Uwe Heynitz muss bei den Gesamtproben viele Darsteller im Blick haben.

Foto: Lars Hansen / xl

Heynitz und seine Hauptdarstellerin sind ganz zufrieden mit der Probe. Nicht ganz so zufrieden ist Xenia mit der Situation: „Es ist schon komisch, zu proben und dabei allein in einem Raum zu sitzen“, sagt sie. „Normalerweise gehört es für mich dazu, bei den Proben auch immer alle anderen zu treffen und auch mal mit ihnen quatschen zu können, wenn man selbst gerade nicht dran ist.“

Alle arbeiten daran, im Dezember auf die Bühne zu können

Die Meerjungfrau ist Xenias erste Hauptrolle. „Ich bin seit vier Jahren bei den Musical Kids dabei“, sagt sie, „aber ich war völlig überrascht, als ich für die Hauptrolle ausgewählt wurde. Ich hatte mich nicht einmal darum beworben. Jetzt freue ich mich natürlich ganz doll darüber. Wenn die Vorstellungen ausfallen müssen, wird das dann aber besonders ärgerlich für mich sein: Die Hauptrolle zu haben und nicht spielen zu dürfen wäre doch blöd!“

Noch arbeiten aber alle daran, im Dezember auf die Bühne zu können. Kostüm- und Bühnenbildner basteln separat vor sich hin, statt wie üblich in einem großen Wochenendworkshop des Bauens, Nähens und Probens zusammenzukommen. Wenn es überhaupt klappt, werden alle Abteilungen erst kurz vor dem Showtag vereint. Beide Vorstellungen sind ausverkauft. Es lohnt sich jedoch, sich auf die Warteliste setzen zu lassen, sagt Heynitz: „Wir lassen niemanden herein, der hustet oder Temperatur hat. Also werden sich freie Plätze ergeben!“